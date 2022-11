Jaan Tätte: „Riho Sibul oli omasuguste seas nagu aadlik.“

„Mina Rihot väga lähedalt ei tundnud, aga kõrvalt tema elu ja olemist jälgides on jäänud mulje, et ta oli omasuguste seas nagu aadlik. Kui raadiost tema laulmine tuleb, jätan kõik pooleli ja kuulan laulu lõpuni, nagu lastaks hümni,“ sõnab muusik Jaan Tätte.

„Korra oleme kohtunud mingil ühisel esinemisel ja ta ütles mulle: „Küll on tore, et me elame ühel ajal!“ Võib-olla ütles ta seda kõigile, aga mulle see lausumine meeldis ja tõstis mind korraks natuke kõrgemale.“