Kitarrist Viktor Vassiljev: „Riho Sibul oli äärmiselt aus ja intelligentne. Ning kindlasti ei meeldinud talle labased inimesed.“

Samas tunnistab Viktor ehk Viki, nagu muusikutest sõbrad ja kolleegid teda kutsuvad, et viimane silmast silma kohtumine Sibulaga jääb juba pea kolme aasta taha. „Trehvasime Tallinnas reisisadama lähedal Kochi Aitade ees. Rääkisime oma pool tundi juttu ja leppisime kokku, et kohe-kohe teeme pikema koosistumise. Ent siis tuli koroona ja kõik plaanid lendasid vastu taevast. Lubasime küll kogu aeg kokku saada, aga lubaduseks see jäigi,“ ohkab ta. „Nii palju kui töö lubas, oli Riho koroona eest Hiiumaal maapaos, kuigi vähemasti kord või kaks kuus me kindlasti helistasime.“