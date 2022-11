VIDEO | Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk: sõda kestab veel ka aasta pärast

„Venemaal on massi ja nad ei hooli. Selle pärast saab jätkuvalt raske olema. Ma arvan, et lähima paari kuu jooksul teevad venelased katset siit ja sealt massiga – ikka massiga! – peale tulla. No ja siis on lihtsalt see küsimus, kui kiiresti suudavad ukrainlased vahetada kuulipildujatorusid, mis kipuvad üle kuumenema,“ ütleb Kaimo Kuusk, Eesti suursaadik Ukrainas.