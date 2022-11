Kanye West kavatseb taas USA presidendiks kandideerida

Staar, kes kannab nüüd ametlikult nime Ye, postitas sotsiaalmeediasse oma kampaanialogo video. BBC Newsi teatel väitis West sedagi, et palus Donald Trumpil oma asepresidendiks kandideerida.

Sel sügisel on räppar paistnud silma antisemiitlike sõnumite poolest, mille tõttu katkestasid temaga koostöö mitmed suurfirmad, nagu näiteks Adidas, kelle hõlma all oli tal edukas jalatsibränd Yeezy. Mitmed eksalluvad väitsid hiljuti avalikus kirjas Adidasele, et West terroriseeris neid pornoga: sundis näiteks vaatama oma naise Kim Kardashiani alastipilte ning ka koduseid seksivideod. Adidas olnud artisti käitumisest teadlik, kuid ei kaitsnud oma töötajaid.