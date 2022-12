ÕL TV | Paul Neitsov: kõige paremad ämbrid on need, millesse sa ise astud, siis saad lõpuks aru, et sinna pole mõtet teist korda astuda

„Ei ole seda, et tuleb mingi imemees, kes käib põhjas ja ronib sealt ise välja. Ma väga ei usu, et keegi ilma abita sellega hakkama saaks. Mina küll ei oleks saanud, aga maailmas on häid inimesi,“ sõnab muusik Paul Neitsov, kellel täitub 29. detsembril 29. eluaasta. Avameelses intervjuus räägib ta oma rängast võitlusest kasiinosõltuvusega, aga ka Ameerika mägedena äkilisest eraelust, meediat ärevil hoidnud kokku-lahku suhtest staartšellistiga, õnnelikust kooselust uue elukaaslasega ning vastuolulisest isarollist.