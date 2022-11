FOTOD | Helen Randmets näitas pisibeebit: nii mu päevad mööduvad!

Helen rääkis Õhtulehele 9. novembril antud intervjuus: „Tunded on väga ülevad nagu ikka selliste sündmuste puhul. Tüdruk saabus paraja spurdiga esmaspäeval 7.11 kell 16.40 Pelgulinna sünnitusmajas, strateegiliste mõõtudega 55 cm ja 3940 g. Ka minu enda sünnikuupäev on 7, selle üle on väga hea meel, et oleme nüüd sama numbriga.“