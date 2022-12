„TIIGRI PUUDUTUS“ DETSEMBER | Maily Aurora ja Evald Kotkasulg: paljud vajavad psüühilist abi, inimesed ei suuda enam stressist välja tulla

Tähetark Igor Mang prognoosib oma astroloogilises ülevaates, et aasta viimasel kuul on rahval esimesel kohal tervise ja igapäevaeluga toimetuleku küsimused. Rahvast vihastab hindade jätkuv tõus. Jõulud tulevad tõsised, sest elada tuleb kokkuhoidlikult. „Aastavahetus tuleb siiski rõõmsama noodiga,“ lubab Mang. Saate „Tiigri puudutus“ külaliseks on aga seekord taroloogid Evald Kotkasulg ja Maily Aurora, kes ennustavat Tarot kaartidega detsembrikuud ja piiluvad pisut Jänese aastasse, mida kutsutakse idamaades ka Kassi aastaks.

Vaata videot!