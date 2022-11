Aasta lohakaim film? Russell Crowe'i „Pokkerinägu“ unustab nii pokkeri, karakterid kui stsenaariumi

Tundus, et mees on tõusmas suurimatest suurimate hulka, kuid siis vaikselt kadus rambivalgusest. Isikliku elu mured ja väiksemad skandaalid, kehakaalu tõus ja probleemid enesekontrolliga on jätnud tugeva jälje filmikarjäärile. Hetkel kinodesse saabunud „Pokkerinägu“ („Poker Face“, 2022) on ideaalne näide kui kuiv ja mittetähenduslik ta tänases filmimaailmas on.