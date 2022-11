JUUKSURITÖÖ ERIPÄRA! Häälesaate võitja Regiina: meeskliendid on sellised latatarad, et vahel energiat oma mehe jaoks ei jätkugi

„Kuigi räägitakse, et naised on hullult klatšijad, siis tegelikult olen juuksuritoolis näinud, et meeste osakaal on suurem. Enamik naisi arvab, et mehed on ülivaiksed, aga kuna mu eelmises salongis olid 70% klientidest mehed, siis tean, et nad on tegelikult latatarad, ja see on vahepeal väsitav. Kui terve päev on meestelõikused ja nad kõik lobisevad, siis lähedki õhtul koju ja ütled oma mehele, et „kuule, ma ei viitsi sinuga rääkida“,“ jagab juuksuriameti telgitaguseid saates „Ma näen su häält“ teesklejana võidu noppinud Regiina Vendla (23).