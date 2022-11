KARJÄÄR TÕUSIS LÕPUKS LENDU! Lauljatar An-Marlen konarlikust algusest muusikamaailmas: nutsin ja mõtlesin, et see on märk, miks ma ei peaks laulma

„Minu enesekindlus on tulnud ajaga. Teismelisena otsime kõik ennast ja minu jaoks võrdub enesekindlus enesearmastusega. See on olnud pikk teekond, aga veel pikem teekond seisab alles ees,“ tunnistab noor lauljatar An-Marlen, pärisnimega Ingel Marlen Mikk. Lauljatar on koostööd teinud mitme eesti artistiga, näiteks ühislugu „Valikud“ Andrei Zevakiniga levis kulutulena ja andis karjäärile hoopis teise mõõtme.