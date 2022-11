TELEMAAGIA MISSUGUNE! Ants Rootslase nõiasaates välja öeldud suhteseis enam ei kehti: mis oli aasta tagasi, seda hästi ei mäleta

Nõiasaates osalenud meedium Brigit ja teised finalistid pidid tagurpidi keeratud piltide juures ära tajuma, kes on fotodel ja millised on nende elud. Ants Rootslase foto taga lausus ta kaarte pannes: „Ta on edukas inimene, naine on tal olemas. Ma näen suhet.“ Ants hakkas seepeale kavalalt muigama. Pärast Brigiti etteastet tunnistas ta: „Brigit tõi välja midagi, mida isegi mu perekond ei tea ega ükski sõber ei tea. Minu jaoks isiklikud lähisuhted on need, mida ma hoian kõigi eest, et neid ei kahjustataks. Jah, olen juba mõnda aega suhtes – tal oli täiesti õigus. Brigit tõesti positiivselt üllatas mind.“