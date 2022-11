Endised alluvad: "Kanye sundis meid oma seksivideoid ja Kimi alastipilte vaatama"

Westil oli Saksa firmaga aastaid edukas koostöö - tema disainitud Yeezy tossud on jätkuvalt ihaldusväärne kraam. Nüüdseks on koostöö läbi, kuid Adidases ja Yeezy osakonnas töötanud inimesed kirjutavad avalikus kirjas Adidase juhtkonnale, et pornosõltlasest West terroriseeris neid porno ja koduste seksivideotega.