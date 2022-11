Setode ülemsootska Anzelika Gomozova: ma ei tea, mida tulevik toob, aga hetkel tunneme end siin piiri ääres küll väga turvaliselt

Setomaa ülemsootska Anzelika Gomozova elab Venemaa piirist vaid poole kilomeetri kaugusel. Tema sõnul on elu piiril praegu rahulik ja vaikne. „Ma ei tea, mida tulevik toob, aga hetkel tunneme end küll väga turvaliselt,“ kinnitab ta. „Meil on hästi toredad piirivalvurid, kes aeg-ajalt sõidavad õue peale ja küsivad, kuidas läheb ja kas on äkki abi vaja. See on hästi positiivne.“