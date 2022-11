AJALOOLINE HETK: Camilla kandis esmakordselt Elizabeth II diadeemi

Charles III võõrustas sel nädalal Lõuna-Aafrika Vabariigi presidenti ning kuninganna Camilla kandis esmakordselt oma kadunud ämma Elizabeth II diadeemi ja selle juurde kuuluvaid ehteid. Need on hindamatu emotsionaalse väärtusega: printsess Elizabeth oli need pulmapäeval kingiks saanud oma isalt George VI-lt.