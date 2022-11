Roosabanaanike kutsus abi külmetavale naisele: ta hõõrus käsi, et neis midagigi tunda. Politsei: ohust teada anda on ainuõige!

Näinud külma käes vaevlevat naisterahvast, helistas Arija viivitamatult politseisse. Kuna polnud selgust, kellega tegu ja miks naisterahvas pingil külmetab, eeldas politsei esialgu, et ehk soovibki naisterahvas seal olla. Arijal vajus säärast vastust kuuldes aga suu ammuli: „Kes, kurat, tahaks miinuskraadidega pingi peal vabatahtlikult aega veeta? Või on äkki inimene seniilne ja vastabki politseile, et ta tahab seal olla, aga ta lihtsalt ei saa aru?“ on ta nõutu.