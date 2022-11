FINAAL TULEB TULINE? TOP 5 kõige meeldejäävamat hetke „Tantsud tähtedega“ saadetest

Tantsusaate kuues hooaeg on pakkunud televaatajatele väga palju erilisi ja säravaid elamusi. Kostüümikunstnikud on näinud erakordset vaeva, loomaks outfit'e, mis aitaksid osalejatel enda lugu maksimaalse täpsusega jutustada. Iga esitus peab ju välja paistma ainulaadne ja isikupärane. Ka treenerid on teinud ennastsalgavat tööd, et staarid tunneksid end tantsupõrandal hästi ja professionaalselt. Ja see paistab ka välja – iga episoodiga on tähtede tantsud aina julgemaks, otsekohasemaks ja ka seksikamaks muutunud.