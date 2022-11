FOTOD VÕTTEPLATSILT | Toomas Kirsi lesk mehe viimasest teletööst: ma ei tea, kas ta aimas, et see võib jääda tema viimaseks

28. juunil lahkus meie seast 63aastaselt filmirežissöör ja teleprodutsent Toomas Kirss. Hinnatud teleprodutsendi ja filmirežissööri viimane teletöö, mida ta veel enne surma tegi, olid sarja „Pilvede all“ viimased neli osa, mis jõuavad peagi ka televaatajateni. „Ma ei tea, kas ta aimas, et see võib jääda tema viimaseks tööks võtteplatsil, küll aga tean ma seda, et hingelt ta oli alati eelkõige režissöör. See oli töö, mida ta armastas ja milles ta oli absoluutne tipp,“ sõnas Toomas Kirsi abikaasa Kätlin Kontor.