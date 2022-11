Harry ja Meghani kõmulise doksarja ilmumiskuupäev on teada!

Pärast Harry (38) vanaema Elizabeth II surma käisid jutud, et Sussexi hertsogipaar tahab seriaali edasi lükata. Räägiti, et Harry tahab sarjas muudatusi teha, et see kuninganna suhtes lugupidamatu ei tunduks. Ka Netflixi sarja „Kroon“ viienda hooaja peale puhkenud pahameelelaine lubas ennustada, et kuningakoja jooksikute sari võib edasi lükkuda - voogedastusplatvorm on Briti kuningliku pere elu kajastamise eest niigi piki päid ja jalgu saanud.