Aleksei Turovski vaatas ja kommenteeris esimest korda elus tantsusaadet: võrreldes loomariigi paaritustantsudega puudub esinejatel seksikus!

Turovski ei salgagi, et on saatest „Tantsud tähtedega“ küll korduvalt kuulnud, ent pole seda mitte kordagi vaatama juhtunud. Pole lihtsalt sattunud. Õhtulehe palvel heitis ta saate seitsmendale osale aga pilgu ja püüdis finalistide etteasteid zooloogi pilgu läbi analüüsida. Kes saates osalenuist avaldas aga talle enim muljet? „Inimese ehk Homo sapiens'i liigile on iseloomulik, et me loome seletusi, peame asju selgitama ja leidma seoseid. Mingil juhul ei saa teisiti elada. Meil on ju kontseptuaalne mõtlemisvõime. Ja just nimelt seda kontseptuaalset mõtlemisvõimet kasutades ja kolme finalistipaari vaadates võin öelda väga selgelt, et kõige rohkem avaldas mulle muljet paar, kes oli kõige vaiksem,“ viitab Turovski Ragnar Klavanile ja Kerttu Tänavale, tuues välja, et paar mõjus oma malbe olekuga äärmiselt sümpaatselt.