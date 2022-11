Villu Kangur raske südamega Riho Sibulast: kust kurat ma võtaks nüüd neid sõpru, kellega saab vahel vaid nohiseda...

„Väga raske on olla. Loodan, et Rihol on juba kerge ja Slavka Kobriniga esimesed pilveproovid käivad. Või on need vähemasti kokku lepitud,“ ütleb järelhüüdes oma sõbrale Riho Sibulale stenarist ja laulutekstide kirjutaja Villu Kangur.