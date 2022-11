AJOKEPP JA VURTSSULATAJA: Põlvamaa mees nuputab moodsatele nähtustele võrukeelseid nimesid

Kaido päris võru keele oskuse vanaema Salomonialt, kes 1939. aastal Mammastesse mehele tuli. Kuna Kaido ema käis Tartus tööl – hommikul istus Põlvas rongile ja õhtul sõitis tagasi –, jäi Kaido päeviti vanaema Salme passida. Nii memme kutsuti. „Võib öelda, et võru keel oligi mu esimene keel, eesti keel tuli hiljem,“ tähendab ta.

Mees meenutab, et koolis tuli tal koduse võru keele tõttu vahel kõvasti vaeva näha. „Mul peksis slängina hullult võru keelt kirjakeele sekka, kirjutasin osa asju seetõttu valesti,“ selgitab ta. Kaido muigab, et tegelikult peab ta tänase päevani aeg-ajalt pead murdma, kuidas ühe või teise sõna kirjapilt käib. Näiteks oli tal koolis alatasa tegu sõnaga „õel“, mis võru keeles on „hõel“. Ning sõna „kaibma“ tähendus on „kaevama“.