ÕL TV | PALJU ÕNNE! Villu Kangur 65: saan sõpradelt ja naiselt noomida, et kuidas sina, Villu, ei saa iseendaga hakkama...

Paljude kultussarjade stenaristil ja laulusõnade autoril Villu Kanguril on ameteid sama palju kui Hunt Kriimsilmal, kuid siiski tõdeb ta, et kui teed Eestis tööd, mis sulle endale meeldib, siis rikkust see majja ei too. „Elan ühest honorarist teiseni. Vahel ei ela ka, ja olen sunnitud sõprade käest võlgu võtma. Ma ei kurda, kahjuks on see meie paratamatus. Sealt jooksevadki need käärid – kui tahad tegeleda sellega, mis sulle lõbu pakub, siis tead, et selle tööga rikkaks ei saa,“ sõnab Kangur, kes tähistab 27. novembril oma 65. sünnipäeva.