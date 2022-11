ARVUSTUS | MAIAD MUSID VAHUVANNIS! „Villa" tegi enda kiirversiooni filmist „50 halli varjundit“

„Villale“ omaselt saime jälle nädal aega hambad ristis oodata, kelle valib endale toanaabriks uus hurmur, võlts-bachata treener Andre. Komejant missugune, et vaatajad ikka rahakraane kinni ei keeraks ja edasi oma 3,99 eurot maksaksid. Valetaksin, kui ütleksin, et iga osa seda raha minu arvates väärt on. Ma ei pelga tunnistada, et ka mina olen üks neist, kes on sõprade kontodel lulli lasknud ja sentigi kulutamata „Villa“ osasid vaadanud.