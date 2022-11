HÜVA NÕU | Alkoholi ja magusaga on lihtne lõõgastuda, kuid südant laulma nad ei pane

Rahvusvaheline koolitaja ja joogaõpetaja Silja Siller paneb tööandjatele südamele, et kindlasti tasub panustada töötajate rahulolusse ja vaimsesse tervisesse. „Iga uus teadmine aitab kaasa vaimse heaolu loomisele, millegi uue õppimine aitab inimesel areneda ning tehes seda koos oma tiimiga aitab see tugevdada ka tiimitunnet - need on olulised osad vaimse tervise tugevdamisel ning toetava töökeskkonna loomisel ja hoidmisel. Ning mõistagi on iga eduka tööandja jaoks rahulolev töötaja parim investeering,“ põhjendab ta.