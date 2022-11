Variuse teatri looja Heidi Sarapuu: „Sinimustvalged juba lehvisid, aga mind kutsuti selle etenduse pärast veel ülekuulamisele Pagari tänavale.“

Heidi Sarapuu (78) on Variuse teatrile kirjutanud ja lavastanud üle 50 näidendi. Sel sügisel tähistas Varius oma 35. sünnipäeva uuslavastusega „Tuhast tõusnud teater“, milles on juttu estoonlastest pärast 1944. aasta märtsipommitamist. Need etendused jäid teatrile aga viimaseks. „Mu ideed ei ole veel kaugeltki otsas,“ sõnas Heidi enne viimaseks jäänud hooaja algust. Ent väiketeatri olukord kujunes nii keeruliseks, et 35 aastat tegutsenud Varius jättis publikuga lõplikult hüvasti.