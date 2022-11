Nood omaaegsed fotod on näitleja kunagised klassiõed raamatu „Lembit Ulfsak“ Räpina esitlusele kaasa toonud. Piltidel on too kiitsakas poiss ütlemata õnnelik, sest ta ei ole veel perega Räpinast Tallinna kolinud. Veel ei pea ta Räpina järele igatsema, sest Räpina on tema ümber olemas.