ÕL VIDEO | KUULUS TIKTOKIS | Eesti lõbusaim plaatija Melissa: „Rõõmsaid inimesi on väga vähe – miks mitte olla üks neist?“

21 000 jälgijaga tiktokker Melissa Tedrekin (26) ehk tilerwoman ei salga, et videote filmimiseks tuleb vaim enamasti peale just tööl olles. „Jah, kliendid on mulle peale sattunud, kui nende vannitubades videote jaoks tantsin. Nad näevad teinekord justkui seinast läbi, mul on selline tunne. Tavaliselt ma sellistel hetkedel tardun ja mõtlen, kas see päriselt juhtus minuga.“