UUS NETFLIXIS | Kummituslaev keset ookeani. „1899“ on reaalsusega mängiv sügav müsteerium, mis nõuab vankumatut tähelepanu

Leitud Prometheus on täis peidetud saladusi ja lõhutuid füüsika seaduseid. Mis juhtus selle laeva pardal? Kus on kõik reisijad? Mis on see salapärane pardalt leitud püramiid? Cerberus ja Prometheus on täpselt samasugused aurulaevad ja kuuluvad samale firmale ning juhuslikult just nemad satuvad kadunud laeva otsa? Ja kompanii ainukene vastus kapteni küsimusele, et mida nad tegema peaksid on järgmine - „Uputa laev“.