ÕL VIDEO | Vallalise kaunitari printsid ja kuningas osalesid tema tantsusõus. Kas Brigittet teise mehega tantsimas vaadata on ärevust tekitav?

„Vallaise kaunitari“ finaalis on Hendrik ja Kaspar, Emmanuel langes mitu saadet tagasi. Sellele vaatamata oli Brigitte just nemad kolm enda tantsunumbrisse valinud. Poiste roll oli mõne sekundi jooksul Harley Quinni kostüümis Brigittelt kurikaga nüpeldatud saada. Terras sõnab muiates: „Oli vaja numbris veits kolki anda neile, kes sobisid, kuigi neid saates on juba materdatud pikalt. Kas te arvate, et see oli lihtne? Kuus tundi valmistasime ette seda sõud, seda kahte sekundit. Pikad päevad olid siinsamas stuudios, nägime vaeva. Järgmine kord läheb paremini!“