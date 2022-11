ÕL VIDEO | Tantsusaates neljandaks jäänud Brigitte Susanne Hunt: ma pole kellegi peale pahane!

Kuigi Brigitte ja tema partner Robert Veskus langesid välja, on seltskonnatäht pärast saadet väga joviaalses ja rõõmsas meeleolus, naljatleb ajakirjanikega ja naerab südamest. „Robert on mu peale vihane, et ma tantsida ei oska,“ sõnab ta naeruga võideldes. „Midagi ei läinud tegelikult valesti, kõik läks hästi, ma tantsisin väga toredalt kõigil nädalatel. Sel korral oli aga punktiiskoor selline. Siin pole midagi analüüsida, ma pole kellegi peale pahane.“