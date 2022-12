LUGEMISSOOVITUS | Maailmale hygge't tutvustanud Meik Wiking võtab uues raamatus ette kodud

„Minu hygge-kodu“ (Tänapäev, 2022) kordab küll paljuski juba kõike seda, mida me hygge kohta teame, kuid pakub uusi häid nippe, kuidas oma kodus hubast ja sooja tunnet suurendada. Praegusel talvisel ajal on see eriti tänuväärt, kuid samas leiab ka asjalikke mõtteid selle kohta, kuidas suvel oma kodus muutusi teha.