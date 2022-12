„PUUDUTA MIND“ 255. SAADE | Toomas Piik: peagi tuleb aeg, kus raha enam pole, sest kõik on olemas ja kui on midagi vaja, siis see tagatakse meile

Müstilistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi külaliseks on seekord end valgustöötajaks titulleeriv Toomas Piik. Me ei räägi seekord unenägudest, ei hakka rääkima ka sellest, kuidas elada 125-aastaseks, ei räägi lilledest ja liblikatest ka mitte. Räägime hoopis ärganud inimestest, kes kutsuvad end valgustöötajateks. Nad reisivad kosmoses ja galaktikas samasuguse lihtsusega nagu kimad hommikul tööle sina autoroolis, trammis või bussis. Meil tuleb ka selline aeg, kus raha enam ei ole, teab valgustöötaja. See tuleb vajaduspõhiselt. Inimesed saavad lihtsalt aru, et neil ei ole rahaga enam midagi teha, sest kõik on olemas ja kui on midagi vaja, siis see tagatakse neile.

Vaata videot!