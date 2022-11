„PUUDUTA MIND“ 254. SAADE | Teadjanaine Mai-Agate Väljataga: enamikul inimestest puudub oskus mõelda piiranguteta

Igal nädalal kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi külaliseks on seekord ravitseja ja selgeltnägija Mai-Agate Väljataga. „Kõik, mida ma teen, mõtlen ja ütlen, tuleb minu juurde tagasi.“ See tsitaat pärineb Mai-Agate Väljataga raamatust „Minu elu ja lugu. 90-aastase teadjanaise mõistmised elust ja igavikust“, mis ilmus 20. oktoobril.