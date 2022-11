Raadio Elmari saatejuht Lauri Hermann: täna naudin just elu magusamaid vilju

Raadiohääl ja meelelahutusettevõtja Lauri Hermann tavatseb öelda, et on oma aja peremees. Ta põhjendab, et sätib graafikud just nii tihedaks kui ise tahab ja teeb, mida süda lustib. Küll aga kipuvad need tõepoolest minema tihedaks – raadiotöö, muusika, televisioon, ürituste korraldamine... Uurisime, kuidas ta selle kõigega hakkama saab ning mis nõu annab teistele rööprähklejatele, kuidas kõike teha rõõmuga ning samas leida aega ka iseendale ja lähedastele.