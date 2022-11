PILDID JA VIDEO | Ülemiste Citys avati pidulikult Eesti esimese naisprofessori Alma Tominga nimeline ärihoone

Sel nädalal avati Ülemiste City roheline ja innovaatiline büroohoone, Alma Tominga maja, ainus naisenimega maja Ülemiste Citys. Avamisel linti ei lõigatud, vaid selle asemel valmistati looduslik innovatsioonieliksiir, mille sisse pandi erinevaid ravimtaimi. Ärimees Guido Pärnits pani eliksiiri põdrakanepi, mis on taim kõikide haiguste vastu ja selleks, et meestel hästi „seisaks“ ütles proviisor Kaspar. „Nüüd see maja seisabki kümme aastat ja rohkem,“ kommenteeris Pärnits.

