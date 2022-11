Heelia Sillamaa lapseootusest: muretsen, kuidas teisele lapsele sama palju lähedust anda

„Tahaksin, et mõlemad lapsed tunneks end hoituna. Ma sain Paulile pakkuda nii palju lähedust – ta magas ainult minu süles ja juures koguaeg. Mõtlengi, kuidas teisele lapsele seda sama pakkuda ja see ongi keerulisem.“ räägib teist last ootav suunamudija ja ajakirjanik Heelia Sillamaa Õhtulehe podcast'is „Beebipalavik“. Heelia ja tema kihlatu Peebu teine laps peaks sündima märtsi lõpus või aprilli alguses.