GALERII | Reet Hiibus: „Viimne valss“ lapselapse pulmas koos Hugoga jäi meie viimaseks tantsuks

Nagu tegelikult ka kõik need 50 aastat, mis nad koos kõrvuti astusid. Nagu ka see viimane „Viimne valss“, mida nad lapselapse pulmas kolm aastat tagasi tantsisid. „Hugo oli juba teadlik oma haigusest, ütlesin, et ärme sõidame, seda enam, et pulmi peeti Lõuna-Eestis. Aga ei, Hugo ütles: lähme. Need olid uhked tantsupoognad, mida ta seal võttis. Kuigi sain aru, et tal oli raske, ning küllap mõistis ka Hugo ise, et see jääb tema elu viimaseks tantsuks,“ püüab Reet oma pisaraid peita.