UKRAINA LIPU VÄRVIDES: hertsoginna Catherine käis ukrainlastele toetust avaldamas

New York Posti teatel oli Cambridge'i hertsoginna valinud ukrainlaste toetuseks L. K. Bennetti plisseeritud särkkleidi (hind ligi 500 eurot), mida täiendas Max & Co kaamelikarva mantel. Kõrvas kandis Catherine Annoushka pärlkõrvarõngaid, mida tal on varemgi nähtud.