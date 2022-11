HÜVA NÕU | Kuidas aru saada, mida sa elus päriselt tahad?

Noor Hibbert kirjutab oma raamatus „Sa elad vaid korra“, et elul peab olema eesmärk. Selleks aga peab teadma, mida sa päriselt tahad. „Kuidas saaks eeldada, et sa tead, mida sa elult tahad, kui sa ei tea, mis on sulle elus tähtis? Oma väärtusi teades jõuad vastusele hoopis lähemale. Kui väärtustad reisimist, aga sul on vaid kolm nädalat puhkust aastas, tekib vastuolu reaalsuse ja sulle tõeliselt tähtsa asja vahel. Selline vastuolu põhjustab sisemist ebamugavustunnet. Kui sul on vaja otsustada, milliseid samme oma elus järgmiseks astuda, võivad väärtused juhtida sind õige vastuse poole,“ nendib ta.