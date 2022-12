ÕL VIDEO | „TANTSUD KOLLEEGIDEGA“: Õhtuleht võttis „Eesti laulu“ muusikavideo purki kahe päevaga. „Imestasime, et meile tuletõrjet ei kutsutud!“

„„Eesti laulu“ jaoks muusikavideo loomise juures oli eriline, et see produtseeriti peaaegu tasuta. Niivõrd suurte projektide juures on see haruldane ja seda silmas pidades võib öelda, et meil tuli välja täiesti okeilt. Üks meeldejääv hetk oli kindlasti see, kui leidsime mingist Kristiine keldripoest tossupommid, millega siis muusikavideo metsastseenides udu jäljendada. Arvasime, et eks sealt natuke tossu ikka välja tuleb, aga meie üllatuseks mattis üks pomm terve Nõmme metsa suitsu alla. Mingil hetkel võttemeeskond enam ei näinudki, kus kaamera või kolleegid asuvad. Imestasime, et ükski möödakäija meile tuletõrjet ei kutsunud!“