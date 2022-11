PALJU ÕNNE! Eesti talendišõu võitis õhuakrobaat, uus patroon on multitalent Mart Sander

Et igal inimesel on mingi anne, see tuleb avastada ja seda kultiveerida, on paljukuuldud tõde. „Selleks aga on vaja inimesi, kes seda annet näeks. Anne, mis ei leia õiget väljundit, jääb meisse ja võib muutuda hoopis kibestumiseks,“ annab Mart Sander me konkurss-festivalile ühiskondliku kaalu.„ Kui Viini kunstiakadeemias oleks noorel ja küllalt andekal Hitleril lubatud teha seda, mida ta tahtis - saada kunstnikuks - oleks maailm praegu parem paik. Sellepärast soovin, et andekusse suhtutaks toetavalt ning inimestel oleks võimalus oma loomingulist kirge realiseerida. Annetekoda pakub ühe sellise võimaluse.“