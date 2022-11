Robin Juhkental elust ja muusikast: päris pikalt käis minuga kaasas kurva- ja raskemeelsus, ka spetsialistide abi ei aidanud

Robin Juhkental, kes esitleb Eesti Laulul lugu „Kurbuse matused“, on juba ühe korra Eesti Laulu võitnud. Ta ütleb, et seekord on tulemine kuidagi teistmoodi – see muusika on temas elanud juba paar aastat, ta on sellele mõelnud ja nüüd asub realiseerima seda, et ehk järgmise aasta keskel välja anda eestikeelne plaat. „Kurbuse matused“ räägib kõigest, mis on seotud kurbusega. „See ei ole ehk nii empiiriline, et räägin enda kogemusest, aga seal sees on küll tegelane, kellel jõuab kätte päev, mil ta saab aru, et halvad ajad on möödas ja head ees,“ ütleb ta.