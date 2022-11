Ajuteadlane Jaan Aru: „„Minecraft“, Instagram ja TikTok kontrollivad korraga miljoneid ajusid.“

„Mul on olnud juhtum, kus lasteaiaõpetaja võttis ühendust – neil on laps, kellel on väga suured käitumisprobleemid ja on välja tulnud, et ta on kolmandast eluaastast peale kogu aeg „Minecrafti“ mänginud. Õpetaja küsis, kas teda saab aidata.“ Ajuteadlane Jaan Aru tõdeb, et kahjuks pole see lihtne, sest nutiseadmete programmid on loodud sõltuvust tekitama. „Nutiseadmed haagivad otse sinna võrgustikku ja stimuleerivad neid üle. Tekib ring: liigutad pöialt – saad mõnusähvatuse. See ring on aluseks sõltuvusele. Ja kahjuks on väga palju neid, kes sinna lõksu jäävad.“