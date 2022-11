SUUR GALERII | POJALE SAMA AMETIT EI SOOVITAKS! Tiina Talumees muretseb oma lapse tuleviku pärast: ei tahaks, et ta minu jälgedesse astuks

16. novembril esitles moelooja Tiina Talumees oma uut kollektsiooni. Pidulik üritus meelitas kohale palju suunamudijaid ja moehuvilisi. Autori sõnul on see kollektsioon tema jaoks väga eriline ja tähtis. „Mulle tundub, et siin on esitatud kõik Tiina Talumehe parimad palad läbi aegade. See on väga läbimõeldud ja justkui kokkuvõtlik projekt,” räägib Talumees vahetult enne suurt šõud. „Muuseas, siin on üks kangas, mille mustri olen ise loonud ja see sai ka erinevatele materjalidele prinditud,“ märgib ta. Uue kollektsiooni nimi on „Glamorama“ ning sinna kuulub hulk kauneid õhtukleite. „Uus capsule on väga lihtne ja kantav,“ räägib moelooja.