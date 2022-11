Stefan Airapetjan sattus haiglasse: vahel tuleb võtta aeg maha, muidu teeb keha seda teie eest

Laulja Stefan Airapetjan teatas juba reedel, et peab kehva tervise tõttu tühistama enda esinemise Kölnis. Nimelt on eurolaulik haigestunud kopsupõletikku. Kuri haigus viis eurolauliku suisa haiglavoodisse. „Nüüd on olukord sealmaal, et saan voodi serval istudes ja naeratades öelda, et vahel tuleb võtta aeg maha, muidu üks hetk teeb seda keha teie eest,“ sõnab ta.