KIIRET PARANEMIST! Stefani tervist räsib kuri haigus: olen viimastel päevadel end väga halvasti tundnud

„Olen viimasel kuuel päeval olnud väga haige ning võidelnud 40kraadise palavikuga. Arstid leidsid, et mul on väga tõsine kopsupõletik,“ teatab laulja Instagramis.

Stefan sõnab, et võtab nüüdsest antibiootikume ja loodab, et tema tervis peagi paraneb. Praegu on mehe enesetunne aga nadi. „Ma olin esinemist tühistades väga kurb, kuna ma väga tahtsin sinna minna. Kahjuks ei saa ma aga seda teha. Loodan teie mõistvale suhtumisele ja kohtume järgmisel aastal,“ teatab laulja.