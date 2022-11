Harry ja Meghani hirmkallis doksari läheb vastu nende tahtmist eetrisse?

New Yorgi kõmulehe andmeil tahaksid Harry ja Meghan doksarja esilinastuse järgmisse aastasse lükata, ehkki voogedastusgigant Netflix maksis neile selle eest üüratu summa. Ka Deadline.com on väitnud, et sari lükkub edasi, sest Briti kuningliku pere elu kujutava draamasarja „Kroon“ viies hooaeg on Netflixile valusa tagasilöögi toonud - seriaali tegijaid süüdistatakse valede levitamises ning soola puistamises niigi vintsutatud kuningliku pere haavadele.