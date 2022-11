Telestaari näo põletushaavad olid hullemad, kui avalikkusele teada anti

Leno raviarst dr Peter Grossman rääkis kolmapäeval pressikonverentsil, et õnnetus oli juhtunud laupäeval, kui Leno oma garaažis parajasti ühe auto all nokitses. Endine telesaatejuht viidi näo põletushaavadega haiglasse ja kinnitas hilisemas avalduses, et kõik on korras. Ent CNNi teatel tuli talle nahka siirata ning teine operatsioon ootab teda veel sel nädalal ees.