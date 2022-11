Tõnis Milling sai vähidiagnoosi: ainuke ravivõimalus on lõikus

Tõnis Milling ja Kristjan Jõekalda meenutasid „Pealtnägijas“ selle aasta 3. veebruari – päeva, mil lahkus igavikuteele tuntud meelelahutaja, vabatahtlik päästja ja poliitik Madis Milling. Et november on tuntud ka kui meeste tervise kuu, rääkisid Tõnis ja Kristjan ka enda tervisest. Tõnis Milling tunnistab, et sai sel sügisel hirmutava diagnoosi – tal on eesnäärmevähk.