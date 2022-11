Selleks aga, et tippnäitleja Andrus Vaarik üldse lavale särama ja sillerdama pääseks, tuleb tal grimmitoolis tublisti aega veeta. Grimmikunstnik Merlin Tovstiku käe all. Et sünniks madam, identiteedikabaree perenaine. Aega selleks kulub poolteist tundi. „Minu jaoks on see väga huvitav,“ tunnistab Andrus. „Hoian vahepeal silmad meelega kinni, sest tahan jälle mõne aja pärast näha, kuidas ta arenenud on!“ Merlin, kes parajasti Andrusele kunstripsmeid külge liimib, pahvatab naerma. „Jaa, sest Merlin ei tee kunagi ühte ja sama grimmi,“ jätkab tulevane madam häirimatult, muie suunurgas. „Ja kui ma silmad mõne aja pärast jälle lahti teen, siis ma üllatun ja jahmatun, sest näen jälle inimest, kes kadestamisväärselt armastab oma tööd ja suudab sellesse alati mingi loomingulise momendi sisse panna. See ongi kõige tähtsam.“ Tähtis on seegi, et iga grimmikorraga muutub madam aina särtsumaks. Samm-sammult. Täpselt nii saabki kaunismees Andrusest efektne daam.